Congo Terminal et Renatura sensibilisent plus de 300 000 enfants à l’environnement

En juin 2023, Congo Terminal, en collaboration avec Renatura, l’ONG spécialisée dans la promotion du développement durable, annonce avoir sensibilisé avec succès plus de 300 000 enfants aux enjeux environnementaux. Ce partenariat, qui a débuté en 2016, a permis d’organiser des sessions de sensibilisation à l’écocentre et dans les écoles publiques et privées de Pointe–Noire et de ses environs.



En tant qu’entreprise engagée, Congo Terminal joue un rôle actif dans la sensibilisation à l’environnement en soutenant les efforts de Renatura. Ensemble, ils promeuvent l’apprentissage des gestes éco – res ponsables ainsi que la connaissance des espèces menacées, en mettant notamment l’accent sur la préservation des tortues marines. Cette initiative vise à sensibiliser les élèves des établissements scolaires de Pointe – Noire et de ses

environs, ainsi que les familles des collaborateurs de Congo Terminal, lors de sessions trimestrielles. Au cours des deux dernières années, la diffusion de messages et de documentaires télévisés a permis d’intensifier la sensibilisation du public, en mettant en avant les bonnes p ratiques des entreprises en matière de préservation de la biodiversité.



« Chez Congo Terminal, nous sommes convaincus que plus les personnes sont informées des dangers de la pollution et des gestes à adopter pour y remédier, plus grandes sont nos chances de préserver notre précieux écosystème « , déclare Anthony SAMZUN , Directeur Général de Congo Terminal.



Nathalie Mianseko, Directrice de Renatura Congo, souligne l’impact de cette collaboration dès le début : « Nous sommes ravis d’avoir élargi notre champ d’act ion grâce au soutien de Congo Terminal. En travaillant ensemble, nous avons réussi à sensibiliser près d’une personne sur trois dans une ville comptant environ 1 million d’habitants. Cet engagement renforcé des familles est essentiel pour préserver notre e nvironnement, et nous sommes déterminés à poursuivre sur cette voie . »



Renatura s’engage également dans la mise en place d’une aire marine protégée , en diffusant les gestes clés à adopter.



Congo Terminal et Renatura continueront à unir leurs efforts pour en courager la préservation de l’environnement et l’engagement des communautés locales dans la protection de notre écosystème commun.



A propos d e Congo Terminal