Université Denis-Sassou-N’Guesso : plus de 11 milliards F le budget arrêté de 2024

Le comité de direction de l’Université Denis-Sassou-N’Guesso (UDSN) a arrêté, le 4 juillet à Kintélé.

Le budget 2023-2024 en recettes et en dépenses de l’Université Denis-Sassou-N’Guesso a été arrêté à la somme de 11 605 121 240 F CFA. Un montant qui a été validé le 4 juillet à Kintélé, par le Comité de direction de cet établissement.

Le montant, en augmentation de 10,69% par rapport à l’année dernière, comprend 4 144 970 040 FCFA pour les charges en personnel, 4 409 601 200 FCFA pour le pilotage et 3 050 550 000 FCFA pour la mise en œuvre du Plan stratégique de développement.

Les membres du comité ont également adopté le principe de l’ouverture de trois programmes de master au titre de l’année académique 2023-2024. Il s’agit des masters: valorisation des bio ressources et déchets à la faculté des sciences appliquées de géosciences; aménagement et gestion des écosystèmes pour l’Institut supérieur des sciences géographiques, environnementales et aménagement; construction et urbanisme durable pour l’Institut supérieur de l’architecture, de l’urbanisme, bâtiment et travaux publics (ISAUBTP).

Les comptes administratifs et de gestion exercice 2022, le plan de travail budgétisé annuel, le règlement intérieur de l’ISAUBTP, l’organigramme, le calendrier 2023-2024, ont aussi été arrêté par le Comité.

Concernant la proposition des postes à créer dans les établissements faits par le président de l’UDSN, le Pr Ange Antoine Abena, le comité a demandé d’approfondir la réflexion en vue d’un fonctionnement efficient dans les établissements.

En rapport avec l’évaluation des accords de coopération et de la première mise en œuvre du Plan stratégique de développement, les membres du comité en ont pris acte. A cet effet, ils ont encouragé l’équipe de l’UDSN à renforcer davantage cette coopération, en vue de rechercher des ressources de financement additionnelles.