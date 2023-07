Coopération Dongo-Kenya : signature de 18 protocoles d’accords

Ces accords ont été signés samedi 08 juillet, à Brazzaville lors de la visite de travail au Congo du président du Kenya, William Ruto.

Le président kenyan, William Ruto a séjourné en République du Congo du 07 au 09 juillet 2023. Cette visite a été ponctué par la signature du dix-huit protocoles d’accords entre autres, le protocole d’accord relatif à l’exemption de visa pour les passeports diplomatiques, de service et ordinaire ; les mémorandums d’entente sur la coopération dans le domaine du tourisme ; sur la coopération en matière de la gestion durable des forêts et de développement. Il y a aussi le protocole d’accord et de coopération entre le ministère des Industries minières et de la Géologie de la République du Congo et le ministère des Mines de la République du Kenya dans les domaines des mines et de la géologie ; le mémorandum d’entente et de coopération dans le domaine de la communication et des médias.

Ces dix-huit protocoles d’accords visent à renforcer les liens d’amitié et de coopération entre le Congo et le Kenya ont été paraphés en présence du chef de l’Etat congolais, Denis Sassou N’Guesso, et de son homologue kényan, William Ruto.

Selon Denis Sassou N’Guesso, le Congo va profiter de la riche expérience du Kenya dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, du tourisme et dans bien d’autres secteurs. Pour lui, la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine devrait prendre corps afin de faciliter les échanges intra-africains.