Congo-élection à la présidence de l’UDH-Yuki : six candidats en lice

C’est ce qui ressort de la note publiée dimanche 03 juillet, par le premier vice-président de l’Union démocrates humanistes-Yuki (UDH-Yuki), Pascal Nggouanou.

Six candidats sont en quête de la présidence de l’UDH-Yuki. Joseph Badiabio, Fernand Gilles Bassindikila, Oleg Fabrice Kiessila (de la diaspora), Bonnard Moussodia, Rodrigue Mayanda et Jean Jacques Nicolas Malonga devront convaincre par leur projet qu’ils sont à la hauteur des missions du leader de ce parti.

Notons que, le choix des candidats, s’est fait sur la base de nombreux critères, conformément à l’article 24 des statuts de cette formation politique. Notamment être membre du parti, justifier d’au moins quatre ans d’ancienneté et de vie active au sein d’un organe ou structure du parti, être Congolais d’origine, avoir une conduite exemplaire en phase avec la ligne et l’éthique du parti, avoir une connaissance approfondie du fonctionnement du parti et de l’idéologie qu’il prône, avoir une expérience politique effective, faire preuve d’une compétence avérée, jouir d’une bonne santé physique, morale et mentale, être à jour de ses cotisations statutaires.